FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Montag den 26.11.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 10:16 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung zu dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Büttenberger Str. alarmiert. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und der Patient an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die 6 Feuerwehrbeamten die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort waren um 10:54 Uhr.

Um 12:32 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung erneut zu dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Hermann-Löns Str. alarmiert. Die Tür wurde jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Mieter selbstständig geöffnet, sodass die insgesamt 7 Feuerwehrbeamten, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort waren, nicht weiter tätig werden mussten. Der Einsatz endete um 12:48 Uhr.

