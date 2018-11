POL-KB: Korbach - Einbruch in Bäckerei mit Postfiliale

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in Korbach ein. Er hebelte an der Bäckereifiliale in der Fußgängerzone eine Tür auf und konnte so in das Gebäude gelangen. Dort begab er sich in die in der Filiale befindliche Poststelle. Hier entwendete er eine größere Menge an Briefmarken. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell