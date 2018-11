POL-KB: Diemelsee-Heringhausen - Einbruch in Hotel, Tresor gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachten unbekannte Täter in ein Hotel in der Seestraße in Diemelsee-Heringhausen ein. Nachdem die Täter gewaltsam eingedrungen waren, durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Mit Baustangen von einer nahegelegenen Baustelle hebelten sie einen Tresor aus seiner Verankerung. Diesen nahmen die Diebe mit, dazu benutzten sie auch eine Schubkarre von der Baustelle. In einiger Entfernung zum Hotel hebelten sie den Tresor auf und entwendeten daraus eine sehr geringe Menge Bargeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

