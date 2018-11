POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Dieseldiebstahl aus Lastwagen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter eine größere Menge Diesel aus einer Sattelzugmaschine. Der Fahrer stellte seinen Lkw am Dienstagabend auf dem Parkplatz Wrexer Teich in Diemelstadt-Rhoden ab und legte sich gegen 19.00 Uhr zum Schlafen in die Fahrerkabine. Als er am Mittwochmorgen gegen 04.45 Uhr weiterfahren wollte, musste er feststellen, dass der Tankdeckel seiner Sattelzugmaschine aufgebrochen wurde. Aus dem Tank zapfte der Dieb ca. 700 Liter Diesel ab.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

