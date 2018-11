POL-KB: Twistetal-Elleringhausen- zwei Einbruchsversuche

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag, 12. November 2018, auf Dienstag, 13. November 2018, kam es in Twistetal-Elleringhausen zu zwei Einbruchsversuchen. Im ersten Fall begaben sich die unbekannten Täter an eine Zimmerei im Korbacher Weg. Dort versuchten sie mehrere Türen aufzuhebeln. Dies gelang nicht, so dass sie nicht in das Gebäude einsteigen konnten. Ohne Beute blieben die Täter auch bei einem Einbruchsversuch in einen Lagerraum in der Straße Zur Liemecke. Hier schlugen sie eine Scheibe ein, konnten so zwar in das Gebäude gelangen, dort aber nichts entwenden.

In beiden Fällen ist die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell