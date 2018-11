POL-KB: Volkmarsen-Lütersheim - Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Korbach (ots) - Heute Morgen brannte ein Wohnhaus am Ortsrand von Volkmarsen-Lütersheim. Wie in den örtlichen Medien bereits berichtet, bemerkte eine Zeitungsausträgerin gegen 06.00 Uhr, dass das massive Blockholzhaus in Flammen stand. Die Feuerwehren brachen das Haus auf und fanden im Erdgeschoss den 79-jährigen Bewohner tot auf. Zur Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Die Kreisstraße K 93 zwischen Wolfhagen-Viesebeck und Volkmarsen-Lütersheim ist derzeit voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden ca. 300.000 EUR. Es wird nachberichtet.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

