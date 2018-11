POL-KB: Battenberg - Auto mehrfach beschädigt

Korbach (ots) - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum 02. bis 13.11.2018 insgesamt dreimal einen Pkw in Battenberg. Der in der Straße Am Burghain abgestellte schwarze Peugeot wurde wahrscheinlich in den Abendstunden vom Freitag, 02.11.18, Samstag, 10.11.18 und Dienstag, 13.11.18, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

