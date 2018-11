POL-KB: Willingen - Unfall zwischen Pkw und Zug

Korbach (ots) - Willingen - Unfall zwischen Pkw und Bahn

Heute gegen 13.30 Uhr kam es bei Willingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug. Über die Leitstelle wurde bei der Polizei bekannt, dass es auf der Bundesstraße B 251 am Stryckbahnhof bei Willingen zu einer Kollision gekommen ist. Nach ersten Informationen soll der Pkw-Fahrer versucht haben, zwischen den geschlossenen Schranken durchzufahren. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Die Bahnstrecke zwischen Marburg und Brilon ist in diesem Bereich seit 13.36 Uhr gesperrt. In der Bahn saßen nach ersten Informationen ca. 40 Personen, von denen keiner verletzt worden sein soll. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Polizei Korbach nimmt den Verkehrsunfall derzeit auf

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

