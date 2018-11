FW-EN: Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots) -

Am Samstag den 24.11.18 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Ölspuren und einem brennenden Holzunterstand alarmiert. Um 12:58 Uhr wurde eine Ölspur auf der Rüggeberger Straße gemeldet und um 13:55 Uhr eine Ölspur von der Gartenstraße in Richtung Meininghausen. Beide Ölspuren wurden abgefahren und Warnschilder aufgestellt. Aufgrund der Länge und der Intensität wurde zur Beseitigung beider Spuren ein Spezialunternehmen angefordert. Um 22:13 Uhr war ein brennender Holzschuppen in der Hembecker Talstrasse der Alarmierungsgrund für die Hauptwache und den Löschzug Milspe-Altenvoerde. Der Schuppen wurde mit einen Strahlrohr unter Atemschutz abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete für die 13 Einsatzkräfte um 13:55 Uhr.

