Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Brennender Müll

Hausach (ots)

Die genaue Ursache für einen Brand in den frühen Donnerstagmorgenstunden an einem Gebäude in der Hauptstraße ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass gegen 2.20 Uhr mehrere gelbe Säcke in Flammen standen. Die alarmierten Wehrleute aus Hausach löschten das Feuer schnell ab. Der am Gebäude entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht geschätzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach versuchen nun, der Ursache auf den Grund zu gehen.

