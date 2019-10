Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunken Unfall auf Tankstellengelände verursacht (63/1710)

Speyer (ots)

17.10.2019, 18:30 Uhr

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr wollte ein 44jähriger auf einem Tankstellegelände in der Landauer Straße rückwärts aus einer Tankstellenparklücke ausparken. Hierbei stieß er gegen einen quer hinter ihm parkenden Audi, den er offensichtlich übersehen hatte. Der dadurch entstandene Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR war relativ gering. Für den Unfallverursacher aus Ludwigshafen vermutlich wesentlich bedauerlicher dürfte der Umstand sein, dass die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Atemalkohol bei ihm wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel verblieben bei der Polizei

