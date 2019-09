Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Motorradfahrer stürzt schwer in einem gesperrten Baustellenbereich

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstagabend, 12.09.2019, auf der Kreisstraße 6347 zwischen Rheinweiler und Kleinklems schwere Verletzungen zugezogen. Die Unfallörtlichkeit liegt im derzeit wegen Bauarbeiten gesperrten Bereich der Kreisstraße. Trotz eindeutiger Beschilderung war eine Motorradgruppe gegen 20:40 Uhr in diesen Bereich eingefahren. Ein 71-jähriger verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit einem neben der Straße befindlichen Erdhaufen. Dadurch überschlug er sich samt Motorrad und erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Der Schaden an der BMW des Mannes liegt bei etwa 5000 Euro.

