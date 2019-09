Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Schuppenbrand; Bahlingen: Verkehrsunfall zwischen Kraftradfahrer und Lkw

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Wyhl: Schuppenbrand

Am frühen Donnerstagabend, 12.09.2019, gegen 16.45 Uhr wurde der Brand eines Schuppens nördlich von Wyhl gemeldet. Die Feuerwehren Wyhl, Endingen und Weisweil waren mit den Löscharbeiten des offenen Schuppens beschäftigt, in dem Heu und landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sie im weiten Umland sichtbar war. Die Ursache ist bislang unklar, Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 5820, entgegen.

Bahlingen: Verkehrsunfall zwischen Kraftradfahrer und Lkw

Am Donnerstagmittag, 12.09.2019, gegen 13.30 Uhr kam es in der Riegeler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Kraftradfahrer den Abbiegevorgang des vor ihm fahrenden Lkw zu spät erkannte und auf diesen auffuhr. Hierbei stürzte dieser und verletzte sich. Der Lkw-Fahrer bekam zunächst von dem Unfall nichts mit und entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 5820, zu melden.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell