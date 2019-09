Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 09:25 Uhr, in der Bahnhofstraße in Lörrach passierte, sucht die Polizei Zeugen. Dort war es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen. Der 76 Jahre alte Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Eine 58 Jahre alte Kia-Fahrerin hatte den Radler überholt, der in diesem Moment nach links zu Fahrradabstellplätzen eines dortigen Kaufhauses abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer will dies mit Handzeichen angezeigt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

