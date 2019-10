Landespolizeiamt

POL-SH: Verstärkte Verkehrsüberwachung: Kontrollschwerpunkt Güterverkehr wird fortgesetzt

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein wird in der kommenden Woche (vom 14.-20. Oktober 2019) im Rahmen einer TISPOL-Kontrollwoche einen Schwerpunkt auf die Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs legen. In allen Polizeidirektionen des Landes erfolgen zielgerichtete Kontrollen durch speziell geschulte Einsatzkräfte. Am 17. Oktober 2019 wird es im Rahmen der Kontrollwoche auch einen gemeinsamen Großkontrolltag geben.

Die Landespolizei setzt damit ihren diesjährigen Kontrollschwerpunkt fort. Zuletzt hatte es am 12.09.019 den bundesweiten Kontrolltag der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" gegeben. Damals wurden landesweit 779 Güterkraftfahrzeuge kontrolliert und 842 Verstöße festgestellt.

Die Verkehrsströme des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs wachsen seit Jahren an, die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Güterkraftfahrzeugen leider auch. In den vergangenen fünf Jahren betrug der Anstieg 12,8%. In diesem Vergleichszeitraum wurden 8% mehr Verkehrsteilnehmer verletzt oder gar getötet. Auf den Bundesautobahnen ereigneten sich im vergangenen Jahr 35,9 % der aufgenommenen Verkehrsunfälle mit Güterkraftfahrzeugen, wobei die Bundesautobahnen nur 5,6%-Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen haben. Von den 652 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Güter-Kfz. wurden 411 von ihnen verursacht. Auffällig sind leichte Lkw bis 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Sie verursachten rund ein Drittel der aufgenommenen Unfälle. LKW-Unfälle haben oftmals besonders schwere Unfallfolgen für andere Verkehrsteilnehmer. Hauptunfallursachen auf den Autobahnen sind Geschwindigkeitsüberschreitungen, mangelnde Ladungssicherung, unzureichender Abstand, Fehler beim Überholen und Übermüdung. Übermüdete Fahrer und technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Darum ist es wichtig, durch möglichst häufige intensive Kontrollen die anderen Verkehrsteilnehmer vor schweren Unfallfolgen insbesondere auf Bundesautobahnen zu bewahren.

Wir werden zeitnah nach der Schwerpunktwoche über die Ergebnisse der Kontrollen berichten.

Für die Begleitung einer Kontrolle wenden Sie sich bitte direkt an die Pressestellen der Polizeidirektionen. Die Erreichbarkeiten finden Sie hier:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/PDen_node.html

Zum Hintergrund von TISPOL: TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a. Geschwindigkeit, Ablenkung, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und der gewerbliche Güter- / Personenverkehr.

