Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 17-jähriger Kradfahrer leichtverletzt

Alsenbrück-Langmeil (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall in der Alsenztalstraße leicht verletzt. Der junge Mann aus dem Donnersbergkreis wollte unmittelbar nach dem Ortsschild einen langsam vorausfahrenden PKW überholen, als dessen Fahrerin aus seiner Sicht plötzlich nach links in einen unbefestigten Weg abbiegen wollte. Der Kradfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad rutschte noch gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen leicht, so dass insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

