Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kollision mit Folgen

Deidesheim (ots)

Am 31.07.2019 um 09:15 Uhr befuhr der 62-jährige LKW-Fahrer, mit seinem LKW der Marke Daimler Benz, die Straße Im Diedel in Deidesheim in Fahrtrichtung Ruppertsberg. An der, auf der Strecke befindlichen, Bahnunterführung blieb der 62-Jährige mit dem Hydraulikhebearm seines Container-LKW hängen. Die Höhe der Brücke beträgt an dieser Stelle 3,20m. Der LKW-Fahrer verletzte sich bei dieser Kollision schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen werden. Sowohl die Feuerwehr, als auch Mitarbeiter der Deutschen Bahn, waren im Einsatz. Durch den Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden an der Unterführung. Der Bahnstrecke wurde gesperrt. Der Bahnverkehr auf der Nebenstrecke wird vorerst nicht wieder in Betrieb genommen. Wie lang die Streckensperrung andauert, ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Meckenheimer Straße 10

67454 Haßloch

Telefon 06324 933-0

Telefax 06324 933-120

pihassloch@polizei.rlp.de



SB: Froese, POK´in

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell