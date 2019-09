Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall auf der L362, Fahrtrichtung Krottelbach

Krottelbach (ots)

Am Samstag um 19:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L362. Ein 56jähriger Pkw-Fahrer, aus Altenkirchen kommend in Richtung Krottelbach unterwegs, geriet in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und überschlug sich anschließend im Grünstreifen. Der alleinbeteiligte Mann konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Kusel gebracht. Unfallursächlich dürfte die starke Alkoholisierung des Unfallfahrers gewesen sein (Atemalkoholwert lag über zwei Promille!). Zum Einsatz neben der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam auch ein Abschlepper.

