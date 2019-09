Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 30.08.2019 ab 21:00 Uhr bis Samstag, 31.08.2019 bis 10:15 Uhr besprühte/n bislang unbekannte/r Täter drei Bierwagen mit Graffiti, welche vor einem Getränkehandel in der Bahnhofstraße Schönenberg-Kübelberg standen. Sollte hier jemand sachdienliche Hinweise zum Verursacher/Täter machen können, so bittet die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg um Meldung unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06373-822-0

pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de



