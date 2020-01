Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl - Einbruch in Bäckereifiliale

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.01.2020, 20:00 Uhr auf Samstag, 25.01.2020, 04:34 Uhr wurde in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Elsässer Straße eingebrochen. Die Täterschaft entwendete aus dem Tresor die Tageseinnahmen im dreistelligen Bereich. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell