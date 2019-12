Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehrbeamte spenden für das SOS Kinderdorf in Worpswede

Bremerhaven (ots)

Eine langjährige Verbindung zwischen dem Personal der Feuerwehr Bremerhaven und dem SOS Kinderdorf Worpswede, hat auch dieses Jahr wieder dazu geführt, dass Sach- und Geldspenden im Wert von 4.250 Euro übergeben werden konnten. Dabei wurde das Projekt "Kunsttherapie - Malen für die Seele" unterstützt. Rund 35 Kinder nehmen in Worpswede an regelmäßigen Malkursen auf dem SOS-Kinderdorf Gelände im Werk Haus teil. Eine Kunsttherapeutin bietet neben Gruppenarbeiten auch individuelle 1zu1 Betreuungen an, in der auf jedes Kind einzeln eingegangen und die Biographie aufgearbeitet wird. Die Kinder erhalten ein Angebot, in dem sie ausgelassen Spaß haben können, ihre Kreativität gefördert wird und sie dabei Vergangenes aufarbeiten können. Für diese Arbeit fallen jährlich rund 6.500 EUR an. Dafür konnten Mitarbeiter der Feuerwehr Bremerhaven am Freitag auf der Zentralen Feuerwache der zuständigen Mitarbeiterin des Kinderdorfes, Sonja Oelfke, 4.000,- Euro in bar und zusätzlich Sachspenden im Wert von 250,- Euro, wie Pinsel, Farbe und Leinwände übergeben. Besonders zu erwähnen ist die Spende von 500,- Euro eines Pensionärs der Feuerwehr Bremerhaven, der zu seinem 70. Geburtstag auf Geschenke seiner Gäste verzichtete und dafür eine Spenden Box aufgestellt hatte. Die verbleibende Summe wurde durch Spenden umliegender Firmen, Freunde und ehemalige Mitarbeiter der Feuerwehr erlangt. Auch aktive Mitarbeiter spendeten dem Kinderdorf, indem Sie auf das Ihnen zustehendes Fahrgeld einer Personal Versammlung verzichteten und in der Messe der Feuerwehr Bremerhaven eine Spendenbox aufgestellt hatten.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: KLA



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell