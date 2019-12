FW Bremerhaven: Fahrzeugbrand in Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Am frühen Morgen des 3. Advents wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in den Dorumer Weg gerufen. Als die Einsatzkräfte den Einsatzort erreichten brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde durch die Besatzung eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr Bremerhaven gelöscht. Die Ursache des Feuers ist der Feuerwehr unbekannt.

