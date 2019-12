Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr beim Seniorenbeirat Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr Bremerhaven hat vor Mitgliedern des Seniorenbeirates Bremerhaven über das Thema Brandschutz: Gefahren im Alltag und Prävention referiert. Die Informationsveranstaltung fand vor kurzem bei einer Klausurtagung im Marschenhof Wremen statt. Der Seniorenbeirat setzt sich seit vielen Jahren für die Interessen der Senioren in der Seestadt Bremerhaven ein. Der Beirat wurde in den 60er Jahren eingerichtet und ist überparteilich tätig. Ihm gehören Delegierte aus den Seniorentreffpunkten der Stadt Bremerhaven, den Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, politischen Parteien, Kirchen, dem Kreissportbund Bremerhaven und gemeinnützigen Organisationen an. Die gewonnenen Informationen werden durch die Teilnehmer an die einzelnen Institutionen wie beispielsweise den Verantwortlichen der Seniorenheime weitergegeben. "Wir wissen, dass die Feuerwehr nicht die Möglichkeit hat in allen Institutionen Vorträge zu halten. Deshalb tragen wir die Informationen gerne weiter", so der 1. Vorsitzender des Seniorenbeirates, Reinhard Niehaus.

