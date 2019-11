FW Bremerhaven: Kellerbrand

Feuerwehr Bremerhaven

Die Rettungsleitstelle wurde gegen 10:45 Uhr ein Kellerbrand in der Straße Eckleinjarten gemeldet. Daraufhin wurde der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr Bremerhaven alarmiert. Durch das Feuer kam es zu einer Verrauchung des Kellers und Treppenraumes. Die Bewohner konnten während des Einsatzes in Ihren Wohnungen bleiben. Nachdem das Feuer gelöscht worden ist, wurde der Keller und der Treppenraum entraucht. Alle Wohnungen wurden anschließend durch die Feuerwehr kontrolliert. An diesem Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über die Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

