Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz mit gestohlenen Kennzeichen und unter dem Einfluss berauschender Mittel

B 42, Höhe Ortslage Kasbach-Ohlenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.07.19 fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Linz ein auf dem Verladeplatz der Basalt AG, an der B 42 in Höhe Ortseinfahrt Kasbach-Ohlenberg, ein dort mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehender PKW auf. Bei der Kontrolle von Fahrzeug und Fahrzeugführer wurden durch die Beamten eine Vielzahl von strafrechtlichen Verstößen festgestellt. Das Fahrzeug war nicht angemeldet und versichert. Die beiden angebrachten Kennzeichen mit unterschiedlicher Kennung lagen zur Fahndung ein, da diese von zwei unterschiedlichen, ordnungsgemäß angemeldeten Fahrzeugen in den Tagen zuvor entwendet worden waren. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, eine aufgefundene geringe Menge an Betäubungsmitteln nährt den Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Wagen wurde zudem ein griffbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden. Die Überprüfung der Personalien des Fahrers ergab, dass gegen ihn ein aktueller Haftbefehl vorlag.

Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, anschließend erfolgte aufgrund des Haftbefehls die Einlieferung in die JVA.

Sein Führerschein und auch sein PKW wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

