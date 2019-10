Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Durch Veränderungen an Pkw erlosch die Betriebserlaubnis

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Am Mittwoch, dem 23.10.19, kontrollierten Beamte der Polizei Wilhelmshaven in den Abendstunden am Südstrand einen Audi. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war, weil diverse Veränderungen an dem Pkw vorgenommen worden waren, welche nicht vom TÜV abgenommen und somit genehmigt wurden. Das Fahrzeug wurde mit zu breiten Reifen genutzt. Außerdem wurde das Fahrwerk tiefer gelegt. Hierfür konnte zwar ein Teilegutachten vorgelegt werden, die Veränderung war allerdings noch nicht von offizieller Stelle abgenommen worden. Gegen den Fahrzeugführer und den Halter wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

