Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Am Donnerstag, dem 24.10.19, meldete sich gegen 17.50 Uhr, eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben in der Weichselstraße in Wilhelmshaven einen Mann beobachtet habe, der schwankend zu seinem Fahrzeug gegangen und mit diesem weggefahren sei. Es befand sich zu dieser Zeit in unmittelbarer Nähe ein Streifenwagen, welcher das beschriebene Fahrzeug antreffen konnte, als es gerade eingeparkt wurde. Als der 58-jährige Fahrzeugführer ausstieg wurde er von den Beamten kontrolliert. Diesen fiel hierbei ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft und eine lallende Aussprache auf. Ein am Kontrollort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach dem dritten Versuch einen Alkoholgehalt von 2,63 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

