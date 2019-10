Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Lokale Informationsveranstaltung zur "Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern" in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019, folgten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Wilhelmshaven, aus dem Landkreis Friesland sowie Verantwortliche unterschiedlicher Behörden der Einladung von Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, und Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Hintergrund war die lokale Informationsveranstaltung zur "Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern", die im Konferenzraum in der Polizeiinspektion in Wilhelmshaven stattfand.

Die Veranstaltung knüpft an die Informationskampagne für Amts- und Mandatsträger sowie in der Öffentlichkeit stehenden Personen an, die auf Initiative des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport, Boris Pistorius, ins Leben gerufen wurde und mit der Regionalkonferenz am 17. September 2019 in Oldenburg startete.

Ziel der Kampagne ist es diesen Personen, die durch ihr tägliches Wirken für unsere Rechtstaatlichkeit und Demokratie eintreten, mit allen Kompetenzen, die der Polizei Niedersachsen zur Verfügung stehen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sollten sie durch Hasskommentare, Hetze, Beleidigungen oder Drohungen angegangen werden.

Nach der Begrüßung durch Polizeiinspektionsleiter Jörn Kreikebaum folgte eine Rede des Polizeipräsidenten Johann Kühme, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die folgenden Fachbeiträge einstimmte:

"Wir erleben seit einigen Jahren eine zunehmende Verrohung in unserer Gesellschaft was die Sprache betrifft. Die sprachliche Enthemmtheit im vermeintlich anonymen Netz kann Nährboden für spätere Gewalttaten sein. Die mutmaßliche Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie der gerade erst geschehene Amoklauf eines hasserfüllten Antisemiten in Halle dienen als abscheuliche Beispiele dafür, was Hass, Hetze und Gewalt im Internet im Extremfall auslösen können", sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg.

Erster Kriminalhauptkommissar Frank Marienfeld, stellvertretender Dezernatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung bei der Polizeidirektion Oldenburg, und Kriminalhauptkommissar Martin Kutschmann, Leiter des Fachkommissariats für Staatsschutz bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, klärten mit Fachvorträgen über die aktuelle Situation in der Polizeidirektion Oldenburg sowie in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland auf. Ergänzt wurden die Beiträge von Polizeihauptkommissarin Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention sowie Kriminalhauptkommissar Peter Lewald, Beauftragter für Jugendprävention, die in ihren Vorträgen Verhaltensempfehlungen für den dienstlichen und privaten Bereich darstellten und weiterhin Möglichkeiten der Sicherheit in Behörden aufzeigten.

Jörn Kreikebaum zeigte sich mit dem Verlauf der dreistündigen Veranstaltung sehr zufrieden:

"In der heutigen Veranstaltung ist es uns gelungen, neben der Darstellung der aktuellen Lageentwicklung insbesondere Verhaltenshinweise direkt an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in unserer Inspektion zu transportieren. Dabei war es uns besonders wichtig, Ansprechbarkeiten zu vermitteln und aufzuzeigen, was jede und jeder Einzelne für die eigene Sicherheit tun kann," resümiert Kreikebaum.

