Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - eine Unfallbeteiligte schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 23.10.2019, befuhr ein 41-jähriger Citroen-Fahrer gegen 18:10 Uhr die Peterstraße in westliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Ebkeriege einzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtberechtigte 50-jährige Peugeot-Fahrerin. Es kam zu einer Kollision, wodurch die 50-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

