Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Bockhorn - Täter scheitern bei ihren Hebelversuchen

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. In der Nacht zum Donnerstag, 24.10.2019, kam es in Petersgroden zu einem versuchten Einbruch in ein Gehöft mit angeschlossenem Wohnhaus. Unbekannte versuchten durch gewaltsames Aufhebeln mehrerer Fenster sowie einer Terrassentür in die Wohnräume vorzudringen, was schlussendlich misslang.

Ob die Täter während der Tatausführung gestört wurden oder es einfach nicht schafften in das Wohnhaus einzubrechen, ist nach derzeitigem Sachstand nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

