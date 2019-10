Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven - Vorfahrtsmissachtung mit der Folge eines beschädigten Fahrrades - Polizei sucht den Pkw-Fahrer eines dunklen Kleinwagens und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 23.10.2019, kam es gegen 19:45 Uhr im Kreuzungsbereich Memeler Straße / Posener Straße zwischen einem Radfahrer (17 Jahre) und einem unbekannten Pkw-Führer zu einem Verkehrsunfall.

Der Radfahrer befuhr die Posener Straße in Richtung Voslapp. Als er die Kreuzung zur Memeler Straße überquerte, wurde er von einem Pkw erfasst, der dem Radfahrer die Vorfahrt nahm. Es kam in der Folge zu einem kurzen Gespräch zwischen dem jugendlichen Radfahrer und dem unbekannten Pkw-Fahrer. In dem Dialog wurde sich gegenseitig versichert, dass nichts passiert sei, so dass der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte.

Als der Radfahrer auch seinen Weg fortsetzen wollte, stellte er fest, dass das Fahrrad derart beschädigt sei, dass es nicht mehr fahrbereit ist.

Dieser soll männlich, ca. 50 Jahre alt sein und sehr kurze Haare haben.

Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment WHV-S? bzw. WHV-?S und drei Zahlen handeln.

Zur Klärung der Sachlage werden Zeugen und insbesondere der Pkw-Fahrer gesucht.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell