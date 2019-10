Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln, es blieb beim Versuch

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montag, 21.10.2019, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 07 - 17 Uhr in eine Wohnung in der Salzastraße einzudringen. Dazu wurde versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt, es blieb beim Versuch.

Da die Versuche des Aufhebelns am Tag unter Umständen aufgefallen sein könnten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04421/942-0.

