POL-WHV: Unbekannte beschädigen auf einem Firmengelände Fahrzeuge und diverse Gebäudescheiben - zum Einsatzort entsandter Funkstreifenwagen verunfallt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum 23.10.2019, wurde gegen kurz nach 03 Uhr in der Jachmannstraße ein Brand gemeldet. Eine Spaziergängerin konnte den am Einsatzort eintreffenden Beamten berichten, dass sie aus dem Bereich der Jachmannbrücke Geklirre und Feuerschein wahrgenommen hätte, woraufhin sie sofort die Polizei und die Feuerwehr alarmierte.

Die eingesetzten Beamten stellten in der Jachmannstraße einen brennenden Pkw fest, hinter dem sich ein LKW befand, bei dem offensichtlich die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Außerdem wurden diverse Scheiben des Firmengeländes eingeschlagen. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Das Gelände wurde durch die eingesetzten Beamten unter Hinzuziehung der Diensthundeführer abgesucht, verdächtige Personen bzw. mutmaßliche Täter konnten auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Ein zum Einsatzort entsandter Funkstreifenwagen fuhr im Bereich der Jachmannstraße/Bismarckstraße über einen auf der Fahrbahn liegenden Sockel einer Absperrbake. Durch das Überfahren des mitten auf der Fahrbahn liegenden Gegenstandes wurde ein Reifen und die Felge beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht etwas Verdächtiges, insbesondere im Bereich der Jachmannstraße/Bismarckstraße aufgefallen ist, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

