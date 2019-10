Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeugdiebstahl in Odenkirchen und Holt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag fielen ein Auto und ein Quad bislang unbekannten Dieben zum Opfer.

Der VW Golf hatte ab Dienstag, 17.30 Uhr, auf einem Garagenhof an der Straße Burgfreiheit in Odenkirchen gestanden. Am nächsten Morgen stellte die Nutzerin des Fahrzeuges fest, dass der rote Pkw mit Mönchengladbacher Kennzeichen offensichtlich gestohlen worden war.

Ähnlich ging es dem Besitzer eines Quad an der Hehner Straße: Er parkte es am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr an der Straße. Als er am nächsten Tag gegen 19 Uhr zurückkehrte, war das grüne Quad nicht mehr da. Es handelt sich hier um das Modell "Cobra 400" des Herstellers Aeon Motor.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

