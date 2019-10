Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebe stehlen hochwertigen BMW

Mönchengladbach (ots)

Bereits in der Nacht zu Mittwoch haben sich Autodiebe auf der Straße "Hardter Pfad" im entsprechenden Stadtteil um einen weißen BMW X5 bereichert.

Der Halter hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen um 4.30 Uhr losfahren wollte, war der BMW mit Mönchengladbacher Städtekennung nicht mehr da.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein entsprechender BMW im Tatzeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

