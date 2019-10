Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zerschlagene Autoscheiben in Mülfort und Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

In der vergangenen Nacht ist offensichtlich jemand durch Mülfort und Giesenkirchen gezogen, der es auf die Fahrer- und/oder Beifahrerscheiben von Pkw abgesehen hatte.

Bislang haben sich zehn Autobesitzer bei der Polizei Mönchengladbach gemeldet. Sie alle geben übereinstimmend an, dass bei ihrem Pkw in der vergangenen Nacht an der Fahrer- und/oder Beifahrerseite die Scheibe eingeschlagen wurde. Bei einem der Fälle wurde Beute gemacht. Hierbei handelt es sich unter anderem um Werkzeug.

Die Tatzeiten liegen zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr. Die beschädigten Fahrzeuge standen geparkt an folgenden Straßen: Duvenstraße, Mülgaustraße, Giesenkirchener Straße, Bruchstraße, Brückenstraße und Kruchenstraße. Es handelt sich um Autos der Hersteller Opel, Audi, Volvo und Fiat, gebaut zwischen 2008 und 2017.

Die Polizei rechnet damit, dass weiterer Schaden entstanden ist und bittet noch nicht erfasste Betroffene, sich telefonisch unter der 02161-290 oder online über die Internetwache zu melden. Ebenso werden Hinweise von Zeugen erbeten, die in diesem Bereich in der letzten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. (cw)

