POL-UL: (UL) Rottenacker - Stichflamme verletzt Arbeiter

Am Dienstag verletzte sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Rottenacker.

Ulm (ots)

Der Arbeiter war gegen 15 Uhr mit Wartungsarbeiten an einem Trafohaus in der Hauffstraße beschäftigt. Hierzu benutzte er einen Gasbrenner. Beim Einschalten des Gerätes kam es zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme. Der 49-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er fuhr selbstständig zu seiner Firma zurück. Dort informierte er seinen Chef. Dieser verständigte den Rettungsdienst, der den Arbeiter zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte.

