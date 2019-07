Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizeikontrolle

Am Montag kontrollierte die Polizei in Blaustein Handysünder.

Zwischen 14 und 18 Uhr kontrollierte die Polizei in Blaustein den Verkehr. Während der mehrstündigen Kontrolle ertappten die Polizisten 29 Verkehrsteilnehmer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benützten.

Immer mehr Fahrer bringen sich in Gefahr, weiß die Polizei. Deshalb führt sie solche Kontrollen regelmäßig durch. Erschreckend hoch sei die Zahl der Fahrer, die gleichzeitig das Handy bedienten. 5.535 solcher Ordnungswidrigkeiten registrierte die Polizei im Jahr 2018, das sind 816 Verstöße mehr als noch im Vorjahr (+22 Prozent). Besonders bedenklich sei das angesichts der Tatsache, dass sich bei zwölf der tödlichen Unfälle im Jahr 2018 keine Ursache ermitteln ließ. Das deute auf Ablenkung als Ursache hin. Hier komme angesichts der steigenden Zahl an Verstößen durchaus die Ablenkung durch das Telefon, das Navi oder das Radio in Betracht. Die Polizei appelliere deshalb dringend an die Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es bei der Fahrt klingelt.

Das Ergebnis der Kontrolle zeigt, dass die Polizei richtig lag. Die Kontrollen werden fortgeführt, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

