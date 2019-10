Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Tankstelleneinbruch

Mönchengladbach (ots)

Erst verstellten und zerstörten sie Bewegungsmelder auf dem Gelände, dann hebelten sie die rückwärtige Metalltür auf.

So sind vergangene Nacht Einbrecher zwischen 00.30. Uhr und 02.12 Uhr an einer Tankstelle auf der Gelderner Straße in Wickrath vorgegangen, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Sie gelangten zwar weiter in das Büro indem sie eine Zimmertür einschlugen, scheiterten dann aber bei selbigem Versuch bei zwei weiteren Räumen.

So hinterließen sie bei der anschließenden Flucht zwar einen entsprechenden Sachschaden, zogen aber ohne Beute von dannen.

Verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Zeugen bitte unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei. (cw)

