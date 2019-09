Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mofafahrer weicht Bulli aus und stürzt

Werlte (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 29. August, gegen 14.30 Uhr, in Werlte zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Werlte befuhr mit seinem Mofa die Straße Am Schützenplatz in Richtung Sögeler Straße. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden "Bulli" zu vermeiden, wich der Jugendliche nach rechts aus, verlor die Kontrolle über das Mofa und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich. Das Mofa wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell