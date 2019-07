Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0443 --Festnahme nach Messerangriff (siehe PM 0438)--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting Zeit: 14.07.2019 - 15.07.2019

Nach einem Messerangriff in Bremen-Walle am Sonntagmorgen (siehe PM 0438) hat die Polizei Bremen einen 38-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Zeugenhinweise und intensive Ermittlungen der Polizei Bremen führten zu einem schnellen Fahndungserfolg. In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Spezialkräfte einen 38-jährigen Bremer in seiner Wohnung in Bremen-Huchting fest. Er wird verdächtigt, gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen einen 23-Jährigen vor einem Lokal in der Elisabethstraße in Bremen-Walle mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten gestellt.

Der zweite, namentlich bekannte, Tatverdächtige ist derzeit noch flüchtig. Die Fahndung nach ihm läuft unter Hochdruck. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell