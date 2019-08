Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vermehrt Anrufe von Telefonbetrügern - Tipps der Polizei

Heidelberg/Hockenheim (ots)

In Heidelberg und in Hockenheim erhielten am Dienstag insgesamt acht Personen Anrufe von Telefonbetrügern.

Die Betrüger gaben jeweils vor, Polizeibeamte oder Verwandte der Angerufenen zu sein. In vier Fällen erzählten sie den Geschädigten, dass man bei festgenommenen Einbrechern Notizen mit den Kontaktdaten aufgefunden habe. Mit dieser Masche versuchten sie an Informationen zu gelangen. Vier weitere Bürgerinnen und Bürger wurden von deren vermeintlichen Verwandten kontaktiert. Diese forderten von den Geschädigten Geld, welches sie u.a. für einen Wohnungs- oder Autokauf benötigten. Glücklicherweise ging keiner der angerufenen Personen auf die Fragen oder Forderungen der Betrüger ein, sodass es zu keinem schädigenden Ereignis kam.

Die Polizei rät:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger! - Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie

dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Nennen Sie am Telefon nie Namen oder machen Angaben zu ihrem Vermögen! - Rufen sie den echten Enkel oder Verwandten, der vermeintlich am Telefon gewesen sein soll, unter seiner bekannten Nummer an und fragen Sie nach, ob er es wirklich war, der kürzlich anrief. - Halten sie nach einem Anruf, bei dem es um finanzielle Forderungen ging, in jedem Fall Rücksprache mit ihrer Familie.

