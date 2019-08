Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrer - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Dienstag, gegen 12 Uhr, kam es in der Lindenstraße/Ecke Augustastraße, zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Radfahrer. Der 84-jährige Mercedes-Fahrer war von der Lindenstraße in die Augustastraße abgebogen und erfasste dabei den 67-jährigen Radfahrer, der gerade die Straße überquerte. Der Mann kam zu Fall und stürzte zu Boden, wobei er sich am Bein leichte Verletzungen zuzog. Er musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob am PKW Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

