Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Versuchter Einbruch in Büro einer Veranstaltungsstätte - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In das Büro einer Veranstaltungsstätte im "Zollhofgarten" versuchte ein bislang Unbekannter in der Zeit von Montag, kurz nach 18 Uhr, und Dienstag, 8:10 Uhr, einzubrechen. Der Täter hatte zunächst ein angebrachtes Holzbrett abgeschraubt, um anschließend die dahinterliegende Fensterscheibe einzuschlagen. Er versuchte daraufhin, durch das Fenster in den Büroraum einzudringen, was offenbar aber fehlschlug. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell