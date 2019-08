Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Schaufensterscheibe einer Buchhandlung - Zeugen gesucht

Eberbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Schaufensterscheibe einer Buchhandlung am Bahnhofsplatz, indem er in diese ein ca. 20x20 cm großes Loch hineintrat. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, kurz nach 5 Uhr, ereignet haben. In die Buchhandlung war der Täter nicht gelangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

