Polizei Aachen

POL-AC: Viele Polizeieinsätze am Wochenende

Aachen / Baesweiler (ots)

Auch das vergangene Wochenende war für die Polizei Aachen sehr arbeitsreich. Über 600 Einsätze fuhren die Beamten in der gesamten Städteregion. Auffallend an diesem Wochenende die Aggressivität, die den Beamtinnen und Beamtinnen an manchem Einsatzort entgegen schlug. Vielfach spielten übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum beim späteren Ge-genüber eine nicht unerhebliche Rolle (siehe separate nachfolgende Pressemeldung).

Raubüberfälle Samstagmittag erschien ein junger Mann in der Wache Mariental (Aachen) und gab an, in der Nacht zuvor von vier jungen Männern am Friedrich-Wilhelm-Platz beraubt worden zu sein. Seine Geldbörse mit Bargeld und Scheckkarten habe man ihm gestohlen. An Details konnte er sich nicht mehr erinnern.

Sonntagmorgen wurde ein 55-jähriger Mann von einem unbekannten Täter auf dem Eisenbahnweg (Aachen) überfallen. Gegen 3.40 Uhr überfiel der Täter den Mann, nahm ihm sein Portemonnaie ab und verletzte ihn mit einem Messer, als er sich wehrte. Der Täter flüchtete. Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Der 55-Jährige kam mit einer blutenden Handverletzung in ein Krankenhaus.

Tag der offenen Tür Nachbarn im Bereich der Lindenstraße (Baesweiler) waren offenbar verwundert, dass seit geraumer Zeit das Garagentor eines benachbarten Hauses offen stand und verständigten zur Sicherheit am frühen Samstagmorgen die Polizei. Die Beamten stellten zu ihrer Verwunderung fest, dass nicht nur das Garagentor, sondern auch die Haustür unverschlossen war. Schließlich schauten sie nach um sich zu vergewissern, dass dem Hausbewohner nichts zugestoßen war. Den fanden sie dann zwar nicht, dafür aber eine Hanfplantage mit knapp 100 Pflanzen. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den namentlich bekannten Hausbewohner ein.

Festnahme eines Pkw-Aufbrechers Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine verdächtige Person im Bereich der Akazienstraße (Aachen). Der Mann saß in einem fremden, frisch geknackten Pkw. Die Polizisten nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden sie Aufbruchswerkzeug. (mh/pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell