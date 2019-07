Polizei Aachen

POL-AC: Motorrad gestohlen; Dieb gestellt

Alsdorf (ots)

Die Polizei in Alsdorf hat am frühen Morgen (24.7.2019) einen Motorraddieb schnappen können. Das Motorrad hatte der 25-Jährige kurz zuvor in der Innenstadt gestohlen.

Aufgefallen war der junge Mann der Streife kurz nach Mitternacht auf dem Kurt-Koblitz-Ring in Höhe der Broicher Straße. Während er einen Helm auf hatte, saß seine Begleiterin als Sozia ohne Helm auf dem Krad. Als die Polizisten den Motorradfahrer anhalten wollten, gab der Gas und flüchtete. Die Flucht endete auf der William-Prym-Straße in Kellersberg. Hier ging es nicht weiter, weil der dortige Weg im enger wurde. Offensichtlich mit dem Fahrverhalten des gestohlenen Krades noch nicht ganz vertraut, fuhr der junge Mann mit Schrittgeschwindigkeit gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei verletzte sich seine Begleiterin leicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie jedoch ab.

Das Krad habe ein paar Tage in der Stadt rumgestanden. Er habe es nicht gestohlen, sondern praktisch gefunden, so der 25-Jährige gegenüber der Polizei.

Offensichtlich stand der Mann unter Drogeneinfluss. Bei ihm fanden die Beamten Rauschgift und ein feststehendes Messer, was unter das Waffengesetz fällt. Krad, Rauschgift und Messer wurden sichergestellt. (pk)

Polizei Aachen

