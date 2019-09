Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gartenhauses in Hatten +++ Korrekturmeldung

Delmenhorst (ots)

Zum Brand eines Gartenhauses kam es am 07.09.2019 gegen 21:50 Uhr in Hatten, Am schwarzen Berg. Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die freiwilligen Wehren aus Sandkrug und Kirchhatten waren mit ca. 30 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Wald verhindern; das Gartenhaus brannte jedoch vollständig nieder. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden.

+++

Entgegen der Erstmeldung befand sich die Einsatzörtlichkeit in der Straße Am schwarzen Berg in Sandhatten. Des Weiteren waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandhatten und Kirchhatten im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug war an diesem Einsatz nicht beteiligt.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell