Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Metallmast in Jade durchgesägt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 07. September 2019, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 08. September 2019, 21:00 Uhr, einen Metallmast an der Raiffeisenstraße durchgesägt. An diesem Metallmast befand sich ein Briefkasten, der vor einer Grundstücksauffahrt platziert war. Der Schaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1074157).

