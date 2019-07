Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neustadt/Wied - Vorfahrtsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Neustadt/Wied (ots)

Ein 76-jähriger befuhr mit seinem Opel Vivaro am Donnerstag, dem 25.07.2019 um 06:50 Uhr, die L269 aus Richtung Neustadt/Wied kommend in Richtung Peterslahr. Ortsausgang Neustadt beabsichtigte er nach links in die Straße Thalhof abzubiegen, übersah aber hierbei einen aus Richtung Peterslahr kommenden bevorrechtigten Motorradfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der 58-jährige Motorradfahrer so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch kurz später verstarb. Die L269 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 12:45 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell